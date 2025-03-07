Новосадски студенти поволали на ґенерални штрайк 7. марца

НОВИ САД – Студенти у блокади Универзитета у Новим Садзе поволали на акцию „ґенерални штрайк” шицких занятих, синдикати, студентох и гражданох на протестне шейтанє, хторе будзе 7. марца.

Протестне шейтанє почнє на 10 годзин у кампусу Универзитета, а студенти наявели же направя круг коло города коло явних подприємствох.

Сход студентох будзе у кампусу на 10 годзин, а шейтанє почнє на 10:30 годзин. Будзе ше исц коло ЯКП Информатика, ЯП Урбанизем, коло Основного суду у Новим Садзе, Висшого явного тужительства у Новим Садзе, ЯКП Чисточа Гиґиєна. При Сербским народним театре ше застанє и отрима петнацминутову цихосц, вец ше предлужи коло Пошти Сербиї у центре по Завод за урґентну медицину, Клинїчни центер Войводини, Институт за явне здравє Войводини, коло Пошти Сербиї прейґ драги Меркатору, Цепларнї Нови Сад и коло Електровойводини. Шейтанє би ше требало закончиц, як наявене, до 16 годзин.

Студенти у Сербиї длужей як штири мешаци блокираю факултети док ше нє сполня вимоги, а медзи иншим и же би ше утвердзело виновну одвичательносц за траґедию у Новим Садзе.

У блокади и велї стреднї школи, блокира ше транспорт на главних крижних драгох у велїх местох у Сербиї.

Отримани и вецей вельки сходи: у Беоґрадзе, Новим Садзе, Краґуєвцу и пред тижньом у Нишу, кед студенти зоз шицких универзитетох сциговали пешо, лєбо на бициґлох.

У Нишу, 1. марца на протестней програми наступели хори, музични ґрупи, виведзени перформанси, а студенти у блокади представели и „Студентски едикт”, хтори у цалосци мож пречитац на тим линку.

Новосадски стредньошколци наявели же 7. марца при Футоґским пияцу отримаю 15 минути цихосци, а вец дочекаю студентох и професорох.

Просвитни роботнїки ше зиду на 11 годзин опрез Школскей управи у Новим Садзе и там ше приключа ґу студентом.

Управни одбор Адвокатскей комори Войводини принєсол одлуку о єднодньовей застановки роботи на пияток, 7. марца.