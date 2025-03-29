Новосадски тамбураше отримали концерт у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Центер тамбуровей култури зоз Нового Саду отримал свой концерт у преполней сали дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” вчера вечар, 28. марца.

На концерту участвовал Городски тамбурови оркестер „Васа Йованович”. Концерт майстор бул Марко Колович, а дириґент Зоран Буґарски Брица.

На концерту як госци участвовали и Йовґен Надь, Славко Нашиґачин, Страхиня Живанович, Матия Чичовец, Верица Салонски и Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

Публика на концерту слухала познати войводянски шпиванки, алє и нумери класичней музики. Окрем того, того вечара ше на концерту чула и руска шпиванка.

Два и пол годзини, по словох публики, швидко прешли, а учашнїки на концу каждей виведзеней композициї були наградзени зоз огромним аплаузом одушевеней публики.