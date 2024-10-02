Новосадски ветеранє на стретнуцу у Речици

РЕЧИЦА – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, за викенд, всоботу 29. септембра участвовала на Трецим стретнуцу ветеранох и рекреативцох „При Дунаю закруца ше коло, а у нїм танцую ветеранє зоз Сербиї” у Речици у Браничевским округу.

Речица мале место у општини Пожаревац дзе на Трецим стретнуцу ветеранох и рекреативцох привитани и ветеранє зоз РКЦ. Окрем новосадянох на отвореней бини Дома култури у Речици зменьовали ше учашнїки през дванац точки, а участвовали и члени домашнього КУД Речица и културно-уметнїцки дружтва зоз Заєчару, Лазаревцу, Старого Костолцу, Медведжи Ресавскей, Нового Беоґраду, Пожаревцу, Бору и Зренянину.

Ветеранє РКЦ наступели хореоґрафию „Руски танци зоз Закарпатя”, руководителька Марияна Мункачи Сивч.

Орґанизаторе Стретнуца госцох привитали и весело дочекали зоз танцом, музику и закуску у Доме култури Речици, а вец их одпровадзели на Рамску твердиню дзе ше зоз туристичним водзачом обишло стредньовиковну твердиню и Музей Рамскей твердинї. Рамска твердиня змесцена на стини над Дунайом, кеди настала нє зна ше точно, алє єст перши записи о нєй зоз 12. вику, а обновел ю султан Баязит II у 15. вику. Нє далєко, ту ше до Дунаю улїваю лїви притоки Караш и Нера и прави притоки Морава и Млава. Дунай на тим месце широки вецей як 4 километри и випатра мирни и питоми, а водзач гварел же сербски Дунай на тим месце найширши прето же обидва побрежя у Сербиї.

У Речици интересантни були и хижки дзе приказани стари занати, а здруженя женох зоз сушедних местох понукали нарихтали рижни єдла, колачи, лакотки, а предавали меду, вина и напой.

После наступу фолклорашом порихтана вечера и друженє у ресторану „Олимп” у Пожаревцу, дзе уручени подзекованя и розменєни пригодни дарунки. Орґанизатор манифестациї КУД „Речица”.