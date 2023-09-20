Новосадски ветеранє на стретнуцу у Речици

РЕЧИЦА – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, за викенд, всоботу 16. септембра участвовала на Другим стретнуцу ветеранох у Речици у Браничевским округу.

Речица мале место у општини Пожаревац дзе на Других стретнуцох ветеранох фолклору привитани и ветеранє зоз РКЦ. Окрем новосадянох на отвореней бини Дома култури у Речици зменьовали ше учашнїки през шеснац точки, члени културно-уметнїцких дружтвох зоз Речици, Волуя, Краґуєвцу, Старого Костолцу, Пожаревцу, Заєчару, Беоґраду, Острова, Брадарцу, Ясикова и Халова.

Ветеранє РКЦ наступели зоз танцом „Руски танци”, хореоґраф Миломир Шайтош.

Орґанизаторе Стретнуца госцох дочекали у Археолоґийним парку Виминациюм – римски город и леґийски лаґер у Старим Костолцу, дзе ше зоз туристичним водзачом обишло Главну капуру леґийного лаґру, римски терми, римски амфитеатер, мамут парк, мавзолей, як и науково-виглєдовацки центер, хтори збудовани у форми римскей вили рустики.

После наступу у Речици, фолклорашом порихтана вечера и друженє у Лимес парку у Виминациюму, дзе у автентичним амбиєнту уручени подзекованя и розменєни пригодни дарунки.