Новосадским школяром додзелєни Видовдански награди

НОВИ САД – На Петроварадинскей твердинї вчера, 28. юния школяром основних и стреднїх школох хтори посцигли найлєпши успихи на републичних и медзинародних змаганьох, додзелєни Видовдански награди. По словох городоначальнїка Милана Дюрича додзелєне 1.105 Видовдански награди 909 школяром.

Медзи добитнїками тогорочней Видовданскей награди за школски 2022/23. рок були и найлєпши школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури у новосадских школох. Вони посцигли успих на Републичним змаганю з руского язика и язичней култури, хторе отримане 27. мая у Коцуре. Награду достали Кристина Ковач, Мартина Фейди, Соня Надрлянски, Алекса Катона з Нового Саду, Владимир Папуґа з Петроварадину, Сара Шовлянски, Никола Вукмирович, Сара Салонтаї, Маша Прица, Теодора Рамач з Нового Саду и Серґей Дюранїн зоз Сримскей Каменїци, а менторки им були наставнїци Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац.

Видовданску награду Город Нови Сад додзелює од 2015. року школяром хтори витворели окремни резултати на републичних и медзинародних змаганьох и смотрох як и за витворени окремни резултати на наукових олимпиядох и шветових и европских змаганьох на першенствох зоз спорту и уметносци.