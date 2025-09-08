Благослов на початку школского рока

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла школяре и студенти достали благослов за успишни нови школски рок.

До пополадньовей служби, вчера, 7. септембра пришли школяре, основней и стредней школи и студенти, алє и предшколски дзеци помодлїц ше за успишни школски рок.

Новосадски парох о. Дарко Рац пошвецел школярох и пожадал им вельо успиху у школи, тиж и най буду вредни, алє и най слухаю родичох. Шицким школяром подарована лакотка и обращик. Тиж и виглашел же почина виронаука за дзеци каждей нєдзелї скорей пополадньовей Служби Божо.