Декан Филозофского вошол на факултет

НОВИ САД – Декан Филозофского факултета Миливой Аланович и даскельо професоре вошли нєшка после 5 годзин до будинку факултета, а студенти хтори блокирали будинок напущели факултет.

Студенти хтори блокирали факултет гваря же им декан гварел же до будинку вошол прето же би ше шицко пририхтало за испитни термин хтори ма буц отримани у септембре. Аланович потолковал же Филозофски факултет ма вельо студийни програми и було би нєможлїве испитни термин отримац на другей локациї и планує остац на факултету же би шицко було у порядку.

Филозофски факултет у Новом Садзе скорей обявел же испитни термин будзе од 1. по 9. септембер, односно надополнєнє за децемберски испитни термин. Розпорядок надополнєня испитних терминох у школским 2024/25. року мож опатриц на тим линку.

Факултет 22. авґуста сообщел же онлайн прияви за други уписни термин будзе од 4. септембра од 00:00 до 5. септембра до 15 годзин. Толкованє за пополньованє електронскей прияви на тим линку.