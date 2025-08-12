Швето Маковея ше преслави и у Новим Садзе

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на штварток, 14. авґуста, на нєзаповедане швето старозавитних Маковейских мученїкох – Маковея будзе Служба Божа на 8 годзин.
По Служби Божей будзе обряд пошвецаня маковейскей води.
