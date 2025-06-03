Отворена вистава „Подобова колония Еуфемиї Гарди”

НОВИ САД – Колективна вистава з нагоди 35-рочнїци Рускей матки и 18. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох у Парламенту Републики Румуниї, у Културним центру Войводини Милош Цнянски, 2. юния отворена вистава малюнкох Подобова колония Еуфемиї Гарди.

На отвераню присуствовал помоцнїк покраїнского секретара за културу Мирослав Илич и гварел же важне вєдно будовац културу на тим простору и же праве християнска култура злучує шицки национални заєднїци на териториї Войводини.

Предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса бешедовал о Подобовей колониї Еуфемия Гарди, о єй континуитету отримованя, як и о творительох, хтори на нєй участвую. Потолковал же орґанизатор и реализатор Подобовей колониї Еуфемия Гарди Славко Пап, а селектор за тоту виставу бул подобови уметнїк Владо Няради. Проф. др Михайло Фейса ище пречитал Нярадийово слова о вистави и оправдал уметнїка же нє могол буц присутни на отвераню.

Нащивительох спред Културного центру Войводини Милош Цнянски привитала сотруднїца за унапредзованє дїялносци установи култури др Валентина Чизмар, хтора з тей нагоди гварела же єй мило же у Новим Садзе виложени малюнки руских подобових творительох зоз колониї, на хторей ше през традицийни вираз обєдинюю и промовую уметнїки.

На вистави малюнкох Подобова колония Еуфемиї Гарди, виложени малюнки зоз V и VI зволаня Подобовей колониї хтори отримани 2023. и 2024. року у Руским Керестуре. Вибрани 15 роботи, зоз хторима ше представело уметнїкох, учашнїкох колиниї, а шицки малюнки и мена авторох зазначени у провадзацим каталоґу.

Вистава отворена по пондзелок, 9. юний и мож ю опатриц од 10 до 15 годзин у Културним центру Войводини Милош Цнянски (Войводин Путнїка 2).