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Средства достали и Добродзечни огньосни дружтва зоз Керестура, Коцура и Шиду

автор Л. Сарич, Фото: www.vojvodina.gov.rs
автор Л. Сарич, Фото: www.vojvodina.gov.rs 19 Опатрене

НОВИ САД – Добродзечни огньогасни дружтва (ДОД) з териториї АП Войводини, потримани по конкурсу Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство зоз вкупно трицец милиони динари. Средства додзелєни 36 Добродзечним огньогасним дружтвом.

Медзи потриманима дружтвами и ДОД Руски Керестур, ДОД Коцур и ДОД Шид.

Контракти уручел помоцнїк покраїнского секретару Петар Самоловац, хтори з тей нагоди визначел же буджет за потримовку роботи добродзечних огньогасних дружтвох у Войводини звекшани у одношеню на прешли рок.

Предсидатель Огньогасного союзу Войводини Синиша Шавия, подзековал на потримовки хтору ше достава од Покраїнскей влади, ресорного секретарията и Министерства нукашнїх дїлох у набавяню, обучованю и дзвиганю свидомосци о значносци добродзечного огньогаства на териториї АП Войводини.

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