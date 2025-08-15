Будзе явна лицитация

НОВИ САД – Явне комуналне подприємство „Тржница” Нови Сад будзе видавац дїловни простори на Рибовим, Футоґским, Сателитским, Темеринским, Кванташским и Найлон пияцу у Новим Садзе, хтори Город Нови Сад придал на управянє ЯКП „Тржница” Нови Сад.

Явна лицитация будзе на стреду 20. авґуста у просторийох Явного комуналного подприємства „Тржница” Нови Сад (Жики Поповича 4), а почнє на 10 годзин.

Вецей информациї мож достац на тим линку, у просторийох ЯКП Тржница, у Служби за комерциялни роботи и на число телефона 021/4808518, кажди роботни дзень од 8 по 14 годзин.