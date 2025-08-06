Нови шейсц задзекованя у Одбору за образованє Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шейсц членїци Одбору за образованє у Националним совиту Руснацох (НСР) доставели нєоповолуюци задзекованя на членство. Задзековали Ана-Мария Рац зоз Нового Саду, Любица Няради, Каролина Джуджар и Наташа Варґа зоз Руского Керестура, Наташа Еделински Миколка зоз Беркасова, и Єлена Кухар зоз Дюрдьова.

Їх задзекованя би требали буц констатовани на першей наступней схадзки НСР, як цо и нєдавни задзекованя двох членох Одбору за информованє – Якима Виная и Маї Зазуляк Гарди, членїци Одбору за службене хаснованє язика и писма Олени Папуґа, и трох членох Роботного цела за младих – Адриани Надь Барна, Андрея Ороса и Ребеки Планчак.

Так, у Одборе за образованє кед є формовани було дзевец членїци, а по найновших информацийох остали лєм два, новоменована предсидателька Сенка Мученски зоз Нового Саду, и Славица Чельовски зоз Коцура.

Попри тих шейсц задзекованьох, на позарядовей схадзки НСР 21. юлия, зоз функциї предсидательки и членства Одбора за образованє розришена Олена Папуґа, а пред тим задзековали и штверо члени Роботного цела за науку – др Дюра Гарди, др Алексей Кишюгас, др Александер Мудри и др Ана Римар Симунович.