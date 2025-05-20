НСР одлучовал о установох котрим є снователь

РУСКИ КЕРЕСТУР – На порядней 32. схадзки Националного совиту Руснацох (НСР) котра була отримана онлайн прейґ Зум платформи, принєшени три значни одлуки котри ше насампредз одноша на установи котрим НСР снователь – Завод за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), НВУ „Руске слово” и РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

Кед слово о ЗКВР, принєшена Одлука о вименкох и дополнєньох Статуту, а потим прилапени два нови одлуки о снованю – Руского слова и Театру. Шицки три одлуки принєшени пре нужносц їх ускладзованя зоз найновшима законскима предписанями – Закона о култури и Закона о информованю.

Схадзку водзел предсидатель Йоаким Рац, а присутни були и предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, и шлїдуюци члени: Микола Папуґа, Желько Ковач, Михайло Фейса, Михайло Пашо, Наташа Еделински Миколка, Микола Кухар, Мелания Мали, Стеван Самочета, Мая Колошняї, Славица Катона, Сашо Палєнкаш и Олена Папуґа, як и секретар НСР Таня Арва Планчак.