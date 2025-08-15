Задзековал и цали Одбор за информованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 14. авґуста на адресу Националного совиту Руснацох (НСР) сцигли ище пейц задзекованя, шицки зоз Одбору за информованє, после чого у тим одборе нєт анї єдного члена.

Задзековали: предсидатель Златко Рамач, його заменїца Саня Маркович, и членїци Ясмина Дюранїн, Ясмина Таушан и Мирослава Даждиу. Скорей нїх, а перши два задзекованя як реакция на одлуки зоз позарядовей 37. схадзки НСР, з того Одбору дали Мая Зазуляк Гарди и Яким Винаї.

И тоти пейц задзекованя би мали буц констатовани на першей идуцей схадзки Националного совиту, вєдно зоз шицкима задзекованями котри придати потераз. Подцагуюци смужку, од штред юлия та по тераз, задзековал 21 член одборох и роботних целох, и єдна особа зменєна зоз места предсидательки и розришена членства у Одборе за образованє. Кворум за одлучованє нє ма Одбор за образованє дзе остали лєм два членїци, а Одбор за информованє мож повесц же тераз нє иснує.

Одбори за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма, обовязни у складзе зоз Законом, цо значи же ше будзе мушиц меновац нових членох, док роботни цела нєобовязни и Совит може функционовац без нїх.

По Статуту НСР, кажди одбор муши чишлїц найменєй пейц, а найвецей дзевец членох.