Нови три задзекованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Одбора за службене хаснованє язика и писма у Националним совиту Руснацох (НСР) задзековали ище три членїци: Тамара Рамач зоз Нового Саду, Златка Рац зоз Суботици, и заменїца предсидательки Силвия Орос Барна зоз Руского Керестура.

По тих податкох, и тот Одбор остал без можлївосци кворуму, остали лєм три членїци, а минималне число то пейц. Попри тим, и цали Одбор за информованє у задзекованю, а Одбор за образованє ма лєм два членїци. Єдино Одбор за културу ма осем членох, и можлївосц одлучованя.

Шицки задзекованя котри сцигли после позарядовей схадзки, би мали буц констатовани на першей идуцей схадзки Националного совиту. Скорей позарядовей схадзки задзековали штверо члени Роботного цела за науку, а по схадзки, та потераз задзековала ище 21 особа, цо значи же вкупно задзековали 25 особи на членство у одборох и роботних целох НСР и єдна особа розришена членства.

Одбори за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма, обовязни у складзе зоз Законом, цо значи же ше будзе мушиц меновац нових членох, док роботни цела нєобовязни и Совит може функционовац без нїх. По Статуту НСР, кажди одбор муши чишлїц найменєй пейц, а найвецей дзевец членох.