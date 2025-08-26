Национални совитРутенпресТексти

На членство у Совиту задзековала и Славица Катона

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня, на членство у Националним совиту Руснацох и на членство у Вивершним одбору задзековала и Славица Катона зоз лїстини число 5 под назву „Руска матка за Руснацох”.

Зоз тим задзекованьом, НСР тераз чишлї лєм 16 од 19 членох, понеже задзековали и Сашо Палєнкаш и Йоаким Рац котри окончовал и функцию предсидателя.

Катоновей би вшелїяк зоз задзекованьом на членство у Совиту по автоматизму престало и членство у ВО. Тераз анї ВО нє ма достаточне число членох, понеже по Статуту НСР и тот орґан муши мац пейц членох.

Єй задзекованє будзе констатоване на идуцей схадзки НСР, потим ше о тим обвисци Републичну виберанкову комисию, котра надалєй менує шлїдуюцу особу зоз истей лїстини.

