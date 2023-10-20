НВУ „Глас люду” означела 79-рочнїцу

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – Вчера, штварток, 19. октобра, Новинско-видавательна установа „Глас люду” на словацким язику у Бачким Петровцу, означела 79-рочнїцу од снованя.

З тей нагоди орґанизована панел дискусия „Медиї националних меншинох у диґиталним швеце – виволаня и ришеня” у хторей участвовали и представнїки медийох националних меншинох.

На шветочносци госцох привитала директорка НВУ „Глас люду” Милана Арняш Радич, а швето винчовала и Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич.

У панел дискусиї учашнїки бешедовали о присутносци традицийних медийох на дружтвених мрежох, алє и о виволаньох яки маю меншински медиї у информованю, тиж и о планох и иновацийох же би ше прилагодзели ґу сучасним стандардом.

Учашнїки у дискусиї були директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, редактор веб порталу „Мадяр со” Арпад Вираґ, главни и одвичательни редактор тижньовнїка „Либертатеа” Валентин Мик, главна и одвичательна редакторка тижньовнїка „Хрватска риєч” Злата Василєвич, директорка НВУ „Ридне слово” Наташа Петрович и директорка НВУ „Глас люду” Милана Арняш Радич. Модераторка дискусиї була главна редакторка тижньовнїка „Глас люду” Олинка Ґлозик Йонаш.

Ресорни секретар Драґана Милошевич уручела и рочни награди новинаром тижньовнїка „Глас люду”, младежского часописа „Взлет” и ювилейни награди.