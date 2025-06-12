З нагоди 80-рочнїци, НВУ „Руске слово“ додзелї награди, припознаня и подзекованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток 13. юния у просторийох Каритасу у Руским Керестуре на 17 годзин НВУ „Руске слово” означи ювилей – 80-рочнїцу од друкованя першого числа. З нагоди того, НВУ „Руске слово” додзелї седем награди, седем припознаня и три подзекованя.

Кед слово о наградох за литературу, науку и уметносц, на предклад одвичательного редактора Видавательней дїялносци Миколи Шанти (тераз у пензиї) и Видавательного совиту, Славомир Олеяр (зоз Канади) лауреат престижней литературней награди „Гавриїл Костельник” за найлєпшу кнїжку „Порвисла” (2024) и окремне доприношенє литератури по руски, як и литератури вообще, за видавательни период од 2020. по 2025. рок.

На предклад одвичательного редактора Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” Миколи М. Цапа (тераз у пензиї), Любомир Медєши (тиж зоз Канади) лауреат награди „Микола М. Кочиш” за найлєпше авторске дїло, активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски, за период од 2024. по 2025. рок

На предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак-Сакач и ушорйовача подлїстка „Литературне слово” Саши Сабадоша, Михаела Еделински лауреатка награди „Мирослав Стрибер”, за найлєпше авторске дїло по руски и активносц у додатку „Литературне слово”, за период од 2022. по 2025. рок

Кед слово о наградох за информованє, на предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак-Сакач наградзени двоме новинаре за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц професиї и етики, за период од 2020. по 2025. рок – Александер Паланчанин, редактор рубрикох „Спорт” и „Тижньовнїк” у новинох „Руске слово” и Александер Саванович як вонкашнї сотруднїк колумниста новинох „Руске слово” з Нового Саду.

На уровню установи, на предклад директора НВУ „Руске слово” Бориса Варґи, два редакторки лауреати наградох за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок – Мая Зазуляк Гарди, главна редакторка Часописа за дзеци „Заградка” и Мултимедиялного часописа за младих МАК и Ясмина Дюранїн, главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”, редакторка сайту НВУ „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес”.

Седем заняти особи зоз НВУ „Руске слово” достаню припознаня за деценийску роботу у Установи. Припознанє за 10 роки роботи и пошвеценосц фирми достаню: заменїк главней редаторки и редактор рубрики „Култура и просвита” у новинох „Руске слово” Иван Сабадош и главна редакторка Часописа за дзеци „Заградка” Мая Зазуляк Гарди.

Припознанє за 20 роки роботи и пошвеценосц фирми достаню: дописователька новинох „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес” у Руским Керестуре Мария Афич, редакторка рубрикох „Нашо места” и „Духовни живот” у новинох „Руске слово” Олена Папуґа, як и ґрафична дизайнерка виданьох НВУ „Руске слово” Таня Салонтаї, руководителька финансийно-рахунководительних роботох у НВУ „Руске слово” Ясна Ковач и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка” и редакторка сайту НВУ „Руске слово” Ясмина Дюранїн.

Подзековнє НВУ „Руске слово” додзелї тром донатором и добротвором кнїжкох и виданьох НВУ „Руске слово”: Атилови Ковачови (зоз Бачкей Тополї) и Юлиянови Сабадошови и Владимирови Рускайови (обидвоме зоз Канади), котри зоз свою финансийну потримовку допринєсли видавательству и богатству рускей кнїжки, у периодзе од 2020. по 2025. рок.