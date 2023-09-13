НВУ „Руске слово” нащивел представнїк Руснацох городу Заґребу

НОВИ САД – Новинско-видавательну установу „Руске слово” вовторок нащивел представнїк рускей националней меншини городу Заґребу Михайло Тимко.

Як на Фб профилу написал директор НВУ „Руске слово”, бешедоване о можлївосцох сотруднїцтва медзи Установу и руснацку заєднїцу у Заґребе и Горватскей вообще. Можлївосци исную у заєднїцким видавательстве и орґанизованю заєднїцких госцованьох, литературних и других сходох у Заґребе и по местох, дзе жию Руснаци у Войводини.

Богата видавательна дїялносц НВУ „Руске слово” остатнїх рокох дава можлївосц же би ше руску кнїжку представело насапредз Руснацом у Горватскей, алє и ширшей заєднїци, з оглядом же виходзи преклад популарней кнїжки „Мацерова руска кухарка” – „Rusinski tradicionalni kuvar”, як и други преложени виданя, чийо авторе Руснаци.