НВУ „Руске слово“ представело свой етични кодекс медийом болгарскей националней заєднїци

ДИМИТРОВҐРАД – НВУ „Руске слово“ представела свой Интерни етични медийни кодекс на округлим столє на тему „Явне информованє на болгарским язику”, котри у Димитровґраду орґанизовали Општина Димитровґрад, нєзависни информативни портал на болгарским язику ФАР и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС).

Источашнє, на округлим столє представене ширше информованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї, а на сходзе участвовали представнїки локалних медийох, локалней самуправи, Националного совиту Болгарох, Министерства за информованє и телекомуникациї Републики Сербиї, представнїки дипломатиї Болгарскей и ОЕБС-у.

Шеф Оддзелєня за медиї Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Доминик Тиери бешедовал о важносци медийох и информованю на язикох националних меншинох

Модератор и медийни експерт Недим Сейдинович наглашел же медиї на болгарским язику дзеля судьбу и проблеми меншинских медийох южно од Беоґраду, дзе нє иснує системске финансованє медийох як у Войводини.

Закон о явним информованю и медийох Републики Сербиї зоз 2023. року предвидзує злєпшанє стану меншинских медийох у централней и южней Сербиї, а по словох помоцнїка министра за информованє и текомуникациї Драґана Трапарича, нєодлуга будзе одклонєни нєдостатки и медиї на цалей териториї Републики Сербиї буду єднак третировани.

Мая Миленкович з Оддзелєня за реґулативу, запровадзованє надпатраня и инспекцийского надпатраня Министерства за информованє и текомуникациї гварела же ше почина надпатранє запровадзованя обовязкох зоз Закону за явне информованє и медиї.

Директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа представел искуство и праксу Интерного етичного медийно кодексу, котри направени з помоцу фаховцох ОЕБС-а и Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), як вельки демократски капацитет котри може витвориц руска заєднїца и Национални совит Руснацох.

Предсидатель Националного совиту болгарскей националней меншини Стефан Стойков виражел интерес же би ше за медиї котрим су снователь виробело Интерни етични медийни кодекс по моделу НВУ „Руске слово”.