НВУ „Руске слово“ представи Eтични кодекс медийом болгарскей националней заєднїци

ДИМИТРОВҐРАД – Новинско-видавательна установа „Руске слово“ представи свой Интерни етични медийни кодекс на округлим столє на тему „Явне информованє на болгарским язику”, котри у Димитровґраду орґанизую Општина Димитровґрад, нєзависни портал на болгарским язику ФАР и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС).

Округли стол представи ширше информованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї, а на сходзе буду участвовац представнїки локалних медийох и локалней самуправи, Националного совиту Болгарох, Министерства за информованє и телекомуникациї Републики Сербиї, представнїки дипломатиї Болгарскей и ОЕБС-у.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали самореґулативни акт Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а. Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци, а модел є и за други меншински медиї у Републики Сербиї.