НВУ „Руске слово” видало 100-ту кнїжку у новим видавательстве (статистика)

НОВИ САД-РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинско-видавательна установа „Руске слово” обявела 100-ту кнїжку по новим правилнїку и маректинґу у култури Видавательней дїядносци. Слово о сликовнїци за дзеци „Шпациранє по вселени” др Роберта Джуджара.

Ту можеце у ПДФ формату опатриц список шицких 100 кнїжкох видати за остатнї осем роки (линк ПДФ).

Як резултат нових правилох у видавательстве, уведзених 2018. року, НВУ „Руске слово” предало понад 15 000 кнїжки, котри квалитетни по змисту, випатрунку и барз доступни по цени.

Од 100 видатих кнїжкох, вецей як трецина за дзеци (36), дзе попри иснуюцей едициї „Русалка” котра за старши дзеци (8-12 роки) уведзена нова едиция сликовнїцох за наймладших (1-7 роки) – „Заградка”.

Творчосц за дзеци постала приоритет у установи, рочнє плановани нє менєй як два кнїжки за наймладших, а видава ше коло штири. Зявели ше нови авторе текстох и илустраторе, котри сами предкладаю як розвивац литературу за наймладших.

У периоду 2018-26. рок обновени едициї и видани капитални дїла, як цо то „Мацерова руска кухарка” (по руски и сербски), „История Руснацох” др Янка Рамача, кнїжка о Руснацох у Канади „Саскачеван мой други дом” и пияти том творох Гавриїла Костельника.

Иснує вельке интересованє за историоґрафию и фолклористику у едициї „Фундаменти” у котрей видати 17 кнїжки, з обласци авторскей литератури, поезиї и прози, скоро трецина – 29.

За младих видане 12 кнїжки, а обновена литературна награда „Гавриїл Костельник”, котра ше додзелює за найлєпшу кнїжку кажди пейц роки.

За осем роки розпредани 13 тиражи кнїжкох, а нова Видавательна дїялносц зреализована найвецей з власних моцох НВУ „Руске слово” и рускей заєднїци. З оглядом же держава нє дава стаємни средства за руски кнїжки, вельки средства назберани дзекуюци нашим добротвором – читачом, донатором и краудфандинґ кампаньом (збераня прейґ интернету).

Вецей кнїжки у видавательней финансовала и держава Україна пред войну.

Як резултат нового маректинґу у култури Видавательней дїялносци, зоз власних моцох рускей заєднїци купена и хижа у Руским Керестре, котра треба же би постала кнїжкарня и место за промоциї кнїжкох.

Тиж так би и у Новим Садзе було потенциялу отвориц кнїжкарню нє лєм по руски, алє и на других язикох, по чим би була єдинствена и препознатлїва.