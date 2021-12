Oтримана XIII схадзка СО Вербас, усвоєни буджет за 2022. рок

ВЕРБАС – Остатнє зашеданє локалного парламенту у тим року, XIII схадзка Скупштини општини Вербас, отримана штварток, 23. децембра. Дньови шор предложени за схадзку облапял 46 точки, а главне було розпатранє општинского буджету за 2022. рок.

Скупштина општини Вербас усвоєла буджет за 2022. рок, спрам того, општинска каса будзе звекшана за 135 милиони динари у одношеню на 2021. рок и будзе виношиц вкупно 1.846.348.930 динари.

Найвекша часц буджету будзе унапрямена на закончованє вибудови водоводней мрежи и канализацийней мрежи у Равним Селу, Змаєву и Бачким Добрим Полю, як и за вибудову и реконструкцию домох култури, домох здравя и школох, одлучели одборнїки Скупштини општини Вербас.

Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, обгрунтуюци буджет за 2022. рок, визначел же у наиходзацих 12 мешацох буду реализовани проєкти котри, як гварел, поможу значному унапредзеню живота каждого чловека у Змаєве, Равним Селу, Коцуре, Бачким Добрим Полю, Савиним Селу, и у каждим кварту у Вербаше.

Локални парламент усвоєл звит о вивершеню Одлуки о буджету Општини Вербас за 2021. рок на дзень 30. септембер 2021. рок, а потим и Одлуку о ребалансу буджету Општини Вербас за 2021. рок. Усвоєна и информация о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас, за период од 1. януара 2021. по 30. септембер 2021. року.

Шицки явни подприємства, установи, аґенциї и орґанизациї достали согласносц на програми дїлованя за 2022. рок, зоз финансийнима планами, пренєсол општински сайт.

