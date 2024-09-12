О електричних и гибридних превозкох на Новосадским сайме

НОВИ САД – На Новосадским сайме почина саям и конференция „Electric Vehicles days”. Штварта манифестация хторей тема електромобилносц и иновациї у автомобилним, енерґетским, транспортним и технолоґийним секторе будзе тирвац 12. и 13. септембра, наявене на Новосадским сайме

На „EV days” буду участвовац компаниї зоз автомобилней индустриї, продукователє компонентох, часцох и софтверох за електрични ипревозки и иноваторе у обласци полнєня и инфраструктури за електрични и гибридни превозки. Орґанизовани буду и дискусиї и змаганя студентох.

Шветочне отверанє будзе нєшка на 11 годзин, а саям отвори предсидатель Влади Републики Сербиї Милош Вучевич.

Вивершни директор за саямску дїялносц Новосадского сайма Борис Надлукач на конференциї за новинарох наявел и календар случованьох до конца рока.

На Новосадким сайме 12. и 13. септембра шлїдзи саям и конференция „Electric Vehicle Days“, манифестация пошвецена найновшим технилоґийом кед слово о електричних превозкох.

Медзинародни саям лову и риболову заплановане же будзе од 2. по 6. октобер.

У календаре саямских манифестацийох планує ше и Саям пензионерох, хтори будзе одтримани 12. и 13 октобра.

Саям транспорту будзе 16. и 17. октобра, а такой потим 18. октобра будзе Саям спорту и младих, хтори потримал Город Нови Сад и Покраїнски секретарият за спорт и младих.

Новосадски днї пива буду 1. и 2. новембра.

Вистава златарства и годзинкарства Сяй будзе од 8. по 11. новембер.

Концом єшенї по календаре случованьох на Новосадским сайме будзе Медзинародни саям туризму, од 28. по 30. новембер.

У децембру 14. и 15. будзе Саям монтажних и модуларних хижох и опреми.