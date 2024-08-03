О меншинских заєднїцох на трох бокох

НОВИ САД – Штварток отримана онлайн схадзка хтору иницировало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою на тему Националней читанки за першу и другу класу основней школи. Учебнїк закончени и уж є послати на приношенє конєчней одлуки о друкованю

На схадзки участвовали представителє тринац националних заєднїцох. Сход водзела Державна секретарка и заменїк министра Сектору за предшколске и основне образованє у Министерстве просвити Анико Єрас.

Учебнїк з тей нагоди представела Ґордана Илич спред Заводу за видаванє учебнїкох. Присутним на схадзки указани три боки хтори ше одноша на меншини у Републики Сербиї – на бокох змисту Читанки, потим на боку дзе виписани найчастейши мена дзецох меншинских заєднїцох и на бокох хтори ше одноша на вирски заєднїци.

По словох предсидательки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олени Папуґовей, кед слово о бокох дзе ше пише о вирских заєднїцох, єй заувага була же то барз мало. Насампредз же ше могло дац вецей елементи хтори би баржей указовали на мултикултуралносц. Односно кед слово о вирских шветох, єй заувага ше одноши на тото же кажда меншина ма даяки свой способ и обичай на хтори тото швето означує. То би було вельке доприношенє у спатраню, дознаваню, о мултукултурализме.

Як обгрунтовали представителє Заводу за видаванє учебнїкох, у виробку того учебнїкох применєна спирална метода. Односно же дзецом у першей и другей класи основней школи, то досц информациї и же вецей конкретнєйши информациї о шицких поняцох значних за меншини буду преширйовац и додавац.

О дзешец днї, таку схадзку ше отрима и на тему Националней читанки за трецу и штварту класу основней школи.