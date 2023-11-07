О новим Правилнїку було слова и у Кули

КУЛА – Представителє НСР Желько Ковач, Таня Арва Планчак, Олена Папуґа, зоз предсидательом Йоакимом Рацом, 3. новембра нащивели Подручну канцеларию Националного совиту Руснацох у Кули дзе их прияла предсидателька КУД „Др Гавриїл Костельник” Амалия Ковач зоз членами Дружтва.

Тема нащиви представительох Националного совиту була нови правилнїк хтори прилапени на остатнєй схадзки Националного совиту Руснацох. Пояшнєни одредзени нєясносци, а домашнї поинформовали о своїх активносцох и проблемох з хторима ше зочую.

Домашнї пригварели же их Дружтво нє волане на нашо манифестациї цо треба випаравиц. Тиж жадаю подмладзиц дружтво, а то годни лєм так кед достаню квалитетнєйши просториї и кед до нїх буду ходзиц школяре хтори ходза на виборну наставу до двох кулских школох.