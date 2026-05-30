КултураРутенпресТексти

О тидзень будзе Веселинка

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

НОВИ САД – У Руским културним центре (Йована Суботича 8) на соботу, 6. юния будзе отримани ювилейни 25. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”.

Програма почнє на 17:30 годзин зоз промоцию сликовнїци за дзеци Квитки з мамовей заградки, хтору видала НВУ Руске слово, а бешедовац буду авторка Ана-Мария Рац и редакторка часопису за дзеци Заградка Мая Зазуляк Гарди.

Друженє ше на Веселинки предлужи на подобовей роботнї – рисованє по мурох зоз хтору буду руководзиц новосадски воспитачки членїци РКЦ.

На 18:30 почнє фолклорна роботня на хторей крочаї у танцу буду указовац фолклорни руководителє у РКЦ.

У музично-сценскей програми, хтора почнє на 19:30 годзин участвовац буду дзеци зоз Нового Саду, а на бини ше ґу нїм придружа и госци зоз шицких местох дзе жию Руснаци, наступи и дзецински состав зоз Фолклорного ансамблу Вила з Нового Саду.

Фестивал орґанизує Руски културни центер Нови Сад, а помогли Министерство за културу републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Город Нови Сад городска управа за културу, Национални совит Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка буду схадзки двох Роботних целох НСР

Манифестация „Пришли нам Русадля” будзе на ютре

Ревия новосадских хорох

У ютрейшим ТВ Маґазину

На ютре на радию емисия Културна панорама