О тидзень „Водова”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал алтернативней музики „Водова фест” будзе отримани на соботу, 18. октобра у Спортскей гали у Руским Керестуре.

На Водовей наступя панк-рок ґрупи – „Забранєно пушенє”, „Исказ”, „Лутке на концу” („КУД Идиоти” трибют) и „Деформитет”, а конєц вечара, по традициї, резервовани за любительох електронскей музики.

Карти мож купиц на Ґиґстиксових (Gigstix) предайних местох, як и онлайн, по цени од 1.500 динари за партер, односно 2.500 динари за ВИП уходнїци, а як и каждого року, карти годно купиц и на уходзе, на дзень Фестивалу.

Подробнєйше о фестивалу обявйоване на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.