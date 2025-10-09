ЗдруженяМанифестациїРутенпресТексти

О тидзень „Водова”

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 18 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал алтернативней музики „Водова фест” будзе отримани на соботу, 18. октобра у Спортскей гали у Руским Керестуре.

На Водовей наступя панк-рок ґрупи – „Забранєно пушенє”, „Исказ”, „Лутке на концу” („КУД Идиоти” трибют) и „Деформитет”, а конєц вечара, по традициї, резервовани за любительох електронскей музики.

Карти мож купиц на Ґиґстиксових (Gigstix) предайних местох, як и онлайн, по цени од 1.500 динари за партер, односно 2.500 динари за ВИП уходнїци, а як и каждого року, карти годно купиц и на уходзе, на дзень Фестивалу.

Подробнєйше о фестивалу обявйоване на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

У Ґосподїнцох отримана Дзецинска подобова колония „Стретнуце у...

Медзинародна наукова конференция „ИнтерКулт 2025”

Роботня о китайским и руским народним облєчиве (фото)

У новим „Руским слове”

У Добри вечар, Войводино