О закончуюцим испиту малей матури у Совиту

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох вчера, 16. марца отримана схадзка представнїкох Заводу за вреднованє квалитету образованя и воспитаня и представнїкох Националного совиту Руснацох.

Зоз Заводу до нащиви пришли о.д. директора проф. др Борис Стойковски, и його заменїк др Милан Ґромович, а спред Совиту их дочекали предсидатель Стеван Самочета, предсидателька Одбору за образованє Сенка Мученски и предсидатель Одбору за службене хаснованє язика и писма проф. др Михайло Фейса.

Схадзка орґанизована же би ше Завод упознал зоз роботу Совиту, потим же би пренєсли крочаї як напредує виробок Збиркох задаткох за закончуюци испит, та и же обявена Збирка тестох за закончуюци испит, алє затераз лєм на сербским язику, а у плану же би була преложена и на шицки язики националних меншинох котри маю основношколску наставу на своїм мацеринским язику.

