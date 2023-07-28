Обегованє „Дужиянца” у Суботици

СУБОТИЦА – На конїцким обегованю у Суботици, участвовала кобула Парма Ферм, чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура и зазначела одлични резултат, дзе у моцней конкуренциї завжала перше место.

Конїцки обегованя у Суботици, отримани прешлого викенду, и тирвали два днї. Всоботу бежали слабши, а внєдзелю моцнєйши конї. Всоботу отримани шейсц обегованя, док внєдзелю були квалификациї за дерби и отримани дзевец обегованя.

Обегованє ношело назву „Farmtech” – Ljutomer – Slovenija, и наградни фонд того обегованя бул 120.000 динари.

Бежало ше у партиї од 5.000 до 20.000 боди, дзе длужина дражки виношела 2.150 метери, а Парма Ферм стартовал зоз числа єден. У тей партиї бежали дзевец конї.

Побиднїк обегованя у Суботици була кобула Парма Ферм, хтору гонєл Борис Нович зоз Суботици, професионалєц зоз вельким искуством. Тото обегованє кобула Парма Ферм вибежала у часу од 1:16:1 по километру. За освоєне перше место достали награду од 44.400 динари и 370 боди.

Орґанизатор конїцкого обегованя бул КК Бачка зоз Суботици.

Шлїдуюце обегованє будзе конїцке обегованє у Руским Керестуре 30. юлия на гиподроме, з початком на 15:30 годзин.