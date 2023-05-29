Обегованє „Intercom Subotica” у Суботици

СУБОТИЦА – На обегованю котре отримане у Суботици, участвовали и два гарла зоз Конїцкого клубу „Русин” котри зазначели красни резултат.

Иґор Папуґа – його „Марко” завжал треце место, док Иґор Надь – його кобула „Полонеза” завжала штварте место, котру гонєл Йован Попин, искусни вожач.

На тим обегованю обидва гарла участвовали у истей точки дзе єст 11 конї, бежали до 2.000 боди, а обеговали ше на 2.150 метери и зазначели шлїдуюци резултати:

„Марко” Иґора Папуґу вибежал 1:20:9, а „Полонеза” Иґора Надя вибежала 1:21:2 по километру.

Обегованє ношело назву „Intercom Subotica” и у тей партиї бежало 11 конї од 12 максимално кельо може стартовац.

Орґанизатор того обегованя бул Конїцки клуб „Бачка” зоз Суботици.