Обезпечени средства за замену котла у коцурскей школи

КОЦУР – У рамикох конкурсу за додзельованє средствох за софинансованє реализациї проєкту набавки, замени, реконструкциї и санациї котловнїцох за зогриванє у 2023. року, додзелєни средства и Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре. По сообщеню, Министерство защити животного стредку одобрело вецей як 11 милиони динари за замену котла у коцурскей школи.

Министерство защити животного стредку обезпечи 11.195.432,56 динари, а обовязка општини Вербас же би з локалного буджету видвоєла 3.344.090,24 динари за финансованє проєкту Замена котлох на тварде гориво зоз котлами на жемни ґаз у Основней школи у Коцуре, вкупней вредносци 14.539.522,80 динари.

Рок за реализацию проєкту 31. авґуст 2024. рок, а спред општини Вербас контракт подписала заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич.

По єй словох, з реализацию того проєкту ше значно зменша емисия заґадзуюцих субстанцох до животного стредку и на тот способ злєпша квалитет воздуху. Окрем того, обезпечи ше ище лєпши и комфорнєйши условия за роботу занятих и образованє шицких школярох у Основней школи у Коцуре, визначела Алексичова.