РУСКИ КЕРЕСТУР – На онлайн платформи Ютʼюб тих дньох обявена видео адаптация представи за дзеци „Бал”, чий автор Сашо Палєнкаш, а режию подписує Адриана Надь Барна.

Представа „Бал” премиєрно виведзена у самостойней продукциї у децембру прешлого року на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, а тераз ю мож одпатриц и на Ютʼюбу.

У представи бавя Мая Надь (принцеза), Валентина Гарди (дябол), Ксения Катрина (ангел), Яна Варґа (кралїца и мац) и Андрей Орос (наратор), а суфлерка Кристина Сопка.

За шминку и фризуру була задлужена Андрея Штефанко, за костими Таня Орос и Зоран Радулович, майстор шветла бул Желько Пашо, тон майстор и аудио монтажу поробел Сашо Палєнкаш, як и дизайн шветла, вєдно з Адриану Надь Барна, а вони двойо були задлужени и за дизайн и виробок сценоґрафиї, вєдно зоз Сару Планчак и Яну Варґа, як и за дизайн и виробок реквизитох, вєдно зоз Планчакову и Пашом.

Представу зняли Златко Русковски, Яким Винаї и Сенка Русковски Надь, тонски знїмателє тиж Русковки и Винаї, а Русковски подписує и монтажу видеа.

Технїчна потримовка Дом култури Руски Керестур, Завод за културу войводянских Руснацох и Теодор Палєнкаш.