НОВИ САД – Тих дньох обявена анимация сликовнїци „Наша свадзба” авторки Маї Зазуляк Гарди, цо закончуюца активносц того проєкту, котри означел тот видавательни рок за дзеци.

Анимацию реализовала Аня Гудак Заґоричник, котра и рисовала илустрациї за сликовнїцу и роботну теку, тон знял и вимонтирал Йован Живкович, музични ефекти на гармоники одграл Владимир Сивч, а текст пречитала Ясмина Дюранїн.

Сликовнїца, вєдно зоз роботну теку, обявена у едициї „Заградка” вяри 2024. року дзекуюци проєкту „Свадзба у словнїку руского културного идентитету” Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

Анимация поставена на Ют’юб канал Ruskeslovozadzeci.

10. Анимация сликовнїци Наша свадзба (Nasa svadzba)