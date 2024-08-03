Обявена нова кнїжка писньох Владимира Кочиша

НОВИ САД – Зоз друку тих дньох, у виданю НВУ „Руске слово”, вишла нова кнїжка писньох нашого поети и приповедача Владимира Кочиша, Рамик за аниму.

Попри тим же ше Владимир Кочиш у рускей литератури зявйовал и зоз приповедками и драму, вон ше нє одрекол поезиї, пише Ирина Гарди Ковачевич, рецензентка кнїжки. Тота поезия хтору тераз понукнул характеризую шицки формални характеристики скорейших його стихох, з тим же ше тот рукопис розликує од предходних по тематики хтору обрабя. Терашнї його стих предуховени, часто аж и духовни, бо ше и директно обраца ґу Богови, як пошвецени и прешвечени вирнїк. Зужуюци свойо поетски теми на тоту димензию, автор витворел цалосц хтора скоро же звучи як поема, односно як єдна обсяжна медитация хтора лєм технїчно подзелєна на вецей часци, бо є у сущносци єден цалосни приступ ґу питаньом вири, без можлївого двоєня, односно подозривосци чи вона права чи лєм литераризованє роздумованє о нєй.

Кнїжку Владимира Кочиша Рамик за аниму мож купиц, по цени од 500 динари у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и Руским Керестуре, а мож ю наручиц и на телефон, або прейґ заступнїкох по наших местох и нашей интернет кнїжкарнї.