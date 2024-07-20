Обявена QS шветова ранґ лїстина универзитетох

ЛОНДОН – Тогорочна ранґ лїстина найвекша до тераз, бо поровнане вецей як 1.500 универзитети у 105 системох високого образованя.

QS шветова лїстина универзитетох (QS World University Rankings) ранґує високошколски установи по вецей параметрох, а на тей лїстини заступени и оценєни и штири Универзитети зоз Сербиї. Нєдавно обявена лїстина за 2025. рок и мож ю опатриц на тим линку.

Зєдинєни держави найзаступенши зоз 197 ранґованима институциями, а вец Велька Британия зоз 90 и континентални Китай зоз 71.

Масачусетски институт за технолоґию (МИТ) уж 13 року на верху. Того року Империял коледж у Лондону скочел за штири места, та є тераз на другим, а Универзитет Оксфорд и Универзитет Гарвард на трецим и штвартим месце, док Универзитет у Кембриджу пияти. Потим шлїдза Станфорд, ЕТХ Цирих, Национални универзитет Синґапура, Лондонски универзитетски коледж и Калифорнийски институт за технолоґию.

Зоз сербиї найлєпше ранґовани Беоґрадски универзитет, хтори того року ма позицию медзи 731. и 740. местом (влонї бул медзи 721. по 730. место). Новосадски универзитет затримал позицию яку мал и влонї и у ґрупи є од 1001. по 1200. место, а Нишски универзитет у ґрупи од 1201. по 1400. место, у истей ґрупи и и Универзитет у Краґуєвцу (влонї бул у ґрупи 1401+)