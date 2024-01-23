Обявени Календар смотрох и змаганьох за школярох

БЕОҐРАД – Министерство просвити обявело Календар смотрох и змаганьох за школярох основних школох у школским 2023/2024. року, як и Фахове упутство о орґанизованю змаганьох и смотрох школярох основней и стреднєй школи.

Змаганє зоз руского язика и язичней култури орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу. Школски змаганя маю буц отримани по 1. марец.

Медзиокружне змаганє будзе 6. априла у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Републичне змаганє будзе 25. мая у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Змаганя и смотри то звонканаставни активносци хтори ше орґанизує з цильом вреднованя и ранґованя знаня, схопносцох и способносцох школяра зоз предмета, односно зоз обласци предмета.

Орґанизатора и термини змаганьох и смотрох одредзує министер зоз Календаром змаганьох и смотрох за кажди школски рок.

Календар смотрох и змаганьох за школярох основних школох за школски 2023/24. рок мож опатриц на тим линку.