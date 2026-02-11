Обявени Календар змаганьох за школярох

БЕОҐРАД – Министерство просвити обявело Календар смотрох и змаганьох за школярох основних школох у школским 2025/2026. року.

Змаганя и смотри то звонканаставни активносци хтори ше орґанизує з цильом вреднованя и ранґованя знаня, схопносцох и способносцох школяра зоз предмета, односно зоз обласци предмета.

Орґанизатора и термини змаганьох и смотрох одредзує министер зоз Календаром змаганьох и смотрох за кажди школски рок.

Календар смотрох и змаганьох за школярох основних школох за школски 2025/26. рок мож опатриц на тим линку.

Змаганє зоз руского язика и язичней култури орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу, и школски змаганя маю буц отримани по 10. марец, медзиокружне будзе 18. априла, а републичне змаганє 23. мая 2026. року.

Того року домашня школа медзиокружного и републичного змаганя зоз руского язика и язичней култури будзе Основна школа „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, Општина Жабель, Школска управа Нови Сад, а орґанизатор Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад у сотруднїцтве зоз Министерством просвити Републики Сербиї, Беоґрад.