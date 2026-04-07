Обявени конєчни резултати локалних виберанкох у Кули

КУЛА – Општинска виберанкова комисия обявела конєчни звит о резултатох виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Кула, хтори отримани 29. марца.

Спрам конєчних резултатох до локалного парламенту вошли два лїстини: лїстина „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула, наша фамелия” хтора освоєла 11.796 гласи и будзе мац 19 мандати и лїстина „Глас младих општини Кула” хтора освоєла 11.327 гласи та будзе мац 18 мандати.

У звиту хтори обявени на сайту Републичней виберанковей комисиї констатоване же вицекол час за придаванє правних средствох на одлуки Општинскей виберанкововей комисиї, же придата єдна вимога за контролу записнїка виберанкового одбору по прикладнїку, та же ше час од 96 годзини за приношенє и обявйованє вкупного звиту о резултатох гласаня рахує од законченя контроли записнїка о роботи виберанкового одбору, односно од 2. априла.