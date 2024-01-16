Обявени конєчни резултати войводянских виберанкох

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия на схадзки отриманей 14. януара, на основу сумираних резултатох гласаня шицких локалних виберанкових комисийох, на виберанкох за посланїкох до Скупштини АП Войводини, сообщела конєчни резултати.

Треба надпомнуц же виберанки отримани 17. децембра 2023. року, а повторени виберанки були отримани 30. децембра на пейцох гласацких местох.

Спрам резултатох лїстина „Александар Вучич – Войводина нє шме стануц” освоєла векшину, односно 66 од 120 посланїцких мандатох.

Коалиция „Сербия процив насилства” освоєла 30 посланїцки мандати.

Лїстина Союз войводянаских Мадярох ма 9 мандати.

Социялистична партия Сербиї освоєла 7 мандати.

Єден мандат освоєла Руска странка.

Шицки други партиї и коалициї хтори мали лїстини на виберанкох нє прешли цензус.

Од 985.829 гражданох право галсац вихасновали 984.963 гражданє.