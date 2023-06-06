Обявени Kонкурс за сувенир општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Tуристична орґанизация општини Жабель розписала Конкурс за идейне ришенє сувенира општини Жабель.

Заинтересовани авторе треба же би придали єден прикладнїк сувениру у ориґиналней велькосци и зоз ориґиналного материялу и текстуалним толкованьом идеї, лєбо ясним нарисом, димензиями и текстуалним толкованьом. Кажди автор може придац вецей идеї.

Право участвованя на Конкурсу маю шицки правни и физични особи, окрем членох Комисиї, занятих у Туристичней орґанизациї општини Жабель и їх блїзших членох фамелиї.

Прикладнїки треба придац прейґ пошти на адресу Туристичней орґанизациї општини Жабель, Трґ Светоґ Саве 3, 21230 Жабель, лєбо на имейл адресу visitzabalj@gmail.com, зоз надпомнуцом ,,Конкурс за сувенир општини Жабель”.

Прикладнїки мож придац по 12. юний, до 12 годзин.