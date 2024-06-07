Обявени Конкурс за упис студентох и на Оддзелєнє за русинистику

НОВИ САД – Упис на основни академски студиї у школским 2024/25. року на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету почнє зоз приявйованьом кандидатох котре будзе тирвац 19, 20. и 21. юния, од 8 до 13 годзин.

На сайту Факултета обявени Конкурс за упис студентох на перши рок основних академских студийох у школским 2024/2025. року.

Покладанє примацого испиту за модул Руски язик и литература будзе 26. юния на 10 годзин.

Конкурс за упис студентох на перши рок студийох на Филозофским факултету мож опатриц на тим линку.