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Обявени Конкурс за упис студентох и на Оддзелєнє за русинистику

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 66 Опатрене

НОВИ САД – Упис на основни академски студиї у школским 2024/25. року на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету почнє зоз приявйованьом кандидатох котре будзе тирвац 19, 20. и 21. юния, од 8 до 13 годзин.

На сайту Факултета обявени Конкурс за упис студентох на перши рок основних академских студийох у школским 2024/2025. року.

Покладанє примацого испиту за модул Руски язик и литература будзе 26. юния на 10 годзин.

Конкурс за упис студентох на перши рок студийох на Филозофским факултету мож опатриц на тим линку.

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