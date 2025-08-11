Обявени конєчни ранґ-лїстини

НОВИ САД – Перши уписни термин того року на факултети Универзитета у Новим Садзе приблїжує ше ґу концу, конєчни ранґ-лїстини обявени, а упис на Филозофски факултет закончени 6. авґуста.

Гоч звичайни термини за упис на факултети концом юния и на початку юлия, того року шицко ше одвивало початком авґуста. За професорох и студентох то дакус було нєзвичайне, алє шицко прешло у порядку.

На Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету приявел ше єден кандидат хтори и уписани до нового школского року.

Други круг уписного термина будзе отримани початком септембра, а по словох доцентки докторки Ани Римар Симунович, нови академски 2025/2026. рок за студентох почина у новембру.