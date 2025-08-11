ОбразованєРутенпресТексти

Обявени конєчни ранґ-лїстини

автор РТВ, И. Чордаш
автор РТВ, И. Чордаш 14 Опатрене

НОВИ САД – Перши уписни термин того року на факултети Универзитета у Новим Садзе приблїжує ше ґу концу, конєчни ранґ-лїстини обявени, а упис на Филозофски факултет закончени 6. авґуста.

Гоч звичайни термини за упис на факултети концом юния и на початку юлия, того року шицко ше одвивало початком авґуста. За професорох и студентох то дакус було нєзвичайне, алє шицко прешло у порядку.

На Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету приявел ше єден кандидат хтори и уписани до нового школского року.

Други круг уписного термина будзе отримани початком септембра, а по словох доцентки докторки Ани Римар Симунович, нови академски 2025/2026. рок за студентох почина у новембру.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Представце општину Кулу на фотоґрафийох

Потвердзени наступ „ОК Бенду” на Дньох керестурскей паприґи

Свята Тайна Першей причасци

Мож ше приявиц на Мемориялни турнир „За Мария”

На нєшкайши дзень, 11. авґуст