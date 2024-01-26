Обявени Рочни план розписованя явних конкурсох за здруженя гражданох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци обявел Рочни план розписованя явних конкурсох за здруженя гражданох за 2024. рок.

Средствох ше додзелює за стимулованє програмох або часц средствох за финансованє програмох од явного интересу яки реализую здруженя и за унапредзенє положеня националних меншинох – националних заєднїцох и розвой мултикултурализму и толеранциї.

Рочни план розписованя явних конкурсох за здруженя гражданох за 2024. рок мож опатриц на тим линку.