Обявени розпорядок школярох по образовних профилох у стреднїх школох

БЕОҐРАД – Розпорядок школярох по образовних профилох у стреднїх школох, односно напрямох у ґимназийох обявени на порталу Моја средња школа. Нєшка 4. юлия обявени конєчни розпорядок школярох по школох у другим уписним кругу, сообщело Министерство просвити.

Школяре свой розпорядок можу видзиц на порталу Моја средња школа, так же упишу свойо хасновательне мено и лозинку и вец треба вибрац опцию лїстина жаданьох у мению. Кед ше вона отвори зоз желєну фарбу означени профил и стредня школа до хторей школяр розпоредзени.

Нєшка будзе обявени конєчни розпорядок школярох по школох у другим уписним кругу. Пополньованє и придаванє лїстини жаданьох за други уписни круг електронски лєбо у школи було пондзелок, 3. юлия.

Тиж од 3. юлия ше подноша прияви за упис до стреднїх школох. Прияви за упис мож поднєсц прейґ порталу Моја средња школа (окрем за упис до музичних и балетских школох), а тиж мож и у школи.