Обявени список поверительох за сплацованє длуствох од Хладзальнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци Руски Керестур, обявени список 300 поверительох Хладзальнї „АБЦ ФУД”, векшина паприґарох алє и дакедишнїх роботнїкох, хторих заступала адвокатка др Мария Йоксович, а хторим будзе розпоредзена сума од 500.000 динари.

На списку ше находза поверителє зоз штвартого шора нєобезпечених поверительох, медзи хторима найчисленши польопривредни продукователє хтори од хладзальнї поглєдовали пенєж за нєвиплацени придати продукти.

По Плану реорґанизациї тераз, на 300 поверительох, будзе розпоредзена сума од 500.000 динари, та поєдинєц нє достанє вельки пенєж, алє наявени ище єден круг розподзельованя пенєжу.

Кед ше людзе нє одволаю и нє подзвигню скромни пенєж хтори им припада, сума будзе преруцена на депозит Привредного суду, гварел предликвидацийни управнїк, Любиша Єлич.

Поверителє треба же би у просторийох Месней заєднїци по пияток 19. април, охабели свой рахунок и одчитану особну карточку.

Здогаднїме, у перших двох шорох поверительох котри поглєдовали свойо длуства од хладзальнї „АБЦ ФУД” находза ше обезпечени поверителє, односно тоти хтори мали ґарант за наплацованє своїх поглєдованьох и їх средствох. У трецим шоре ше находза розлучни поверителє, а нєобезпечени поверителє у штвартим шоре.

Перше ше намирело трошки предликвидацийного поступку, потим шицки други обовязки длужнїка, та так наплацованє поглєдованьох ишло по шоре од першого шору та покля єст средства.