Весело по облїваню у Керестуре (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На други и треци дзень Велькей ноци, односно пондзелок и вовторок, и того року ше, у Руским Керестуре ходзело по облїваню, звичайно по обисцох у хторих ше отримує традицию.

Пондзелок, на други дзень Велькей ноци, хлапци и хлопи ходзели по обисцох облївац дзивчата и жени, звичайно свойо пайташки и родзини, а шлїдуюцого дня, односно вчера, дзивчата им врацели на исти способ.

През валал, у пополадньових годзинох, могло стретнуц ґрупи младих хтори ходзели на оквицених тракторох, бициґлох, автох, алє и на кочох зоз запрагнутима краснима конями, а шицко у провадзеню зоз веселу, руску шпиванку.

И дзивчатом и хлапцом того року на руку ишла хвиля бо дзень бул окреме слунечни и цепли, та жимну воду за ґалєром, лєгчейше могло вицерпиц.