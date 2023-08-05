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Обновени кошаркашски терен у Ердевику

автор Вл. Дїтко, фото: sid.rs
автор Вл. Дїтко, фото: sid.rs 31 Опатрене

ЕРДЕВИК – У Ердевику при Шиду вчера придати на хаснованє нови кошаркашски терен, а з тей шветочней нагоди були присутни предсидатель општини Шид Зоран Семенович, заменїк предсидатeля општини Дьордє Томич и ґенерални секретар Спортского союзу општини Шид Бранко Новакович.

Терен обновени и тераз ма мултифункционалну подлогу и нови коши, а шицко поробене дзекуюци средством локалней самоуправи у Шидзе и Покраїнского секретарияту за спорт и омладину АП Войводини.

Перши крочаї и бависко з тей нагоди одбавели кошаркаше КК „Партизан” зоз Шиду.

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