Образовац ше на мацеринским язику то привилеґия      

автор Лю. Няради
Уписац дзеци до школи на руским язику ма числени предносци, насампредз за дзеци котри ше буду формовац у вецейязичним штредку. Зоз чуваньом нашей рускей ґимназиї, чуваме длугоку традицию образованя на мацеринскей бешеди, а зоз тим чуваме и свой национални идентитет.

Историйни факти потвердзую же Руснацом од самого приселєня на Дольню жем до  Керестура було важне зачувац виру, та у новим краю такой будовали церкву. Други обєкт котри ше будовало коло церкви то була школа. Руснаци були свидоми же ше у новим краю отримаю дзекуюци вири и образованю на мацеринским язику. Дзекуюци тим опредзелєньом Руснаци уж 273 роки зачували образованє на мацеринским язику на основним уровню, як и 80 роки на штредньошколским уровню, та на тот способ зачували и свой идентитет у новим краю.

Нєшкайши просвитни роботнїки Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре почитуюци традицию образованя на мацеринским язику, котре дава при школярох зоз нашей заєднїци найлєпши и найквалитетнєйши знаня, схопносци и резултати, трудза ше же би презентовали предносци образованя у нашей школи през рижни активносци, акциї, та и зоз сотруднїцством зоз медиями.

Предносц, алє и привилеґия образовац ше по руски на штредньошколским ступню у школи зоз длугу традицию и єдинственей и єдиней школи котру Руснаци маю лєм у Войводини, Сербиї.

Oбще и квалитетне знанє зоз велїх обласцох: зоз обласци язикох, природних и дружтвених наукох, уметносци, технолоґиї, интердисциплинарних предметох як цо то: Применєни науки 1 и 2, Язика, медийох и култури и других обласцох. Ширина знаня оможлївує лєгчейше пренаходзенє и вибор будуцого занїманя и вибор факултета на високим ступню образованя, або лєгчейше прилагодзованє на роботни задатки у вибраним подручю роботи. Квалитетне знанє оможлївує лєгчейше прилагодзованє на нови дружтвени пременки роботи и нови и швидки технолоґийни и технїчни пременки.

Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” ше находзи у валалє, у мирним штредку и безпечна є за школярох. У нєшкайшим чаше то барз важне кед у питаню нашо дзеци. Дзеци без стресу и без нєприємних пременкох и проблемох прилагодзованя на нови штредок и нове школске окруженє оставаю у истим школским будинку и зоз векшину познатих професорох цо оможлївує лєгчейши преход зоз основного на штредньошколске образованє.

Школа сучасна, модерна, провадзи шветово тренди у образованю, алє  пестує и воспитує дзеци и младих у духу мултикултурализма – прилапйованя розличносцох як богатства, алє и очуваня руского националного идентитета през виучованє нашей историї, руского язика, литератури, култури, традициї и обичайох Руснацох.

Фахови и креативни наставни кадер тимски роби на унапредзованю квалитета настави, наставних и звонка школских активносцох. Ту бим визначела ученє на дружтвених мрежох – Петро пис як упутство за  виучованє интересантносцох нашого язика. Инстаґрам профил Петро пис помага школяром и другим членом нашей заєднїци же би розришели дзепоєдни язични дилеми и научели дацо нове о нашим язику.

У школи маме понукнуце за факултативне виучованє китайского язика цо думам же ридке зявенє у школох у Войводини, а можебуц и ширше у цалей Сербиї. У ученю китайского язика нашо школяре посцигли замерковани резултати на преверйованю знаня и покладаню сертификатох.  Думам же то добра нагода вихасновац шлєбодни час за ученє єдного, нам, далєкого и еґзотичного язика и култури.

У школи маме понукнуце за ґимназиялцох же би ше опробовали у школских компанийох, же би розвили поднїмательни схопносци, схопносци у писаню бизнис планох, же би дзешка видзели як функционує швет роботи и услугох и же би ше опробовали у швеце роботи и вибрали свою драгу за професийне опредзелєнє.

Еразмус + проєкти мобилносци то тиж школске искуство котре понука наша ґимназия як способ ученя звонка школи, на путованьох, чераня искуствох зоз штредньошколцами зоз других державох и школох цо єден од найкрасших способох ученя и упознаваня других културох, обичайох и штредкох котри ше розликую од нашого валалского амбиєнту. Школяре нашей ґимназиї мали нагоду през проєкти мобилносци пребувац у Италиї, Сиверней Македониї и Швайцарскей. Зоз тих черанкох школяре принєсли красни памятки, нови товаришства и нови знаня зоз култури, архитектури, обичайох и функционованю школскей системи у нащивених державох.

