Общи шпиталь Вербас достал донацию од Ґаленики

ВЕРБАС – Общи шпиталь Вербас, як и Женски центер Милица, тих дньох достали донацию од Компанї Ґаленика котра облапяла средства вкупного виносу 10.000 еври, у динарскей проциввредносци.

Уж шести рок за шором у октобру Ґаленика реализує дружтвено-одвичательну кампаню под назву Пантенол Целови октобер котра пошвецена дзвиганю свидомосци о важносци превенциї, вчасного дияґностикованя и порядних самопрепатрункох. Источашнє ше през кампаню видзелює средства од предаваня Пантенол продуктох, а тогорочне гасло кампанї Знєй камень зоз шерца, препатри перша пренєсло значне порученє женом же би ше ошлєбодзели страху од препатрункох и направели конкретни крочай у превенциї.

Донация ма циль унапредзиц условия лїченя онколоґийних пациєнтох у Общим шпталю, як и потримац проєкт Онколоґийно-социялна навиґацийна система котри запровадзує Женски центер, а котри ше одноши на розвой националней мрежи центрох за обезпечованє потримовки тим котри охорели од карцинома першох и ґинеколоґийних карциномох.